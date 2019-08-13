Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин" стартовала 11 августа в Кировском районе Ленинградской области, недалеко от урочища Вороново, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщает пресс-служба ОП РФ.

В мероприятии принимает участие более 650 человек: поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также поисковики 49 отрядов из 27 регионов России и военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.

Одна из главных задач экспедиции — объединить усилия поисковиков из стран СНГ и постсоветского пространства, выработать общие подходы к полевой и архивной работе. Кроме того, в рамках учебной программы "Школа поисковика" юные активисты учатся работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны.

Приветственную телеграмму участникам мероприятия направил президент РФ Владимир Путин.

"Своей благородной миссией проект сплотил дружную команду единомышленников из России и других стран – неравнодушных, увлеченных людей, которые чувствуют личную ответственность за сохранение исторической памяти, увековечение памяти павших героев. <…> Убежден, что участие в экспедиции станет для каждого из вас большим, значимым событием, поможет обрести новых товарищей, внести свой вклад в развитие поискового движения в нашей стране", — говорится в документе.

В рамках образовательной программы перед активистами выступила руководитель Поискового движения России, председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

"Мы занимаемся судьбой человека, которого уже нет, человека, которого уже никто не защитит. Его имя может быть неизвестно. Может быть, он был очень молод и не успел создать семью, завести детей. Память о нем можем защитить только мы. Это очень деликатное и тонкое дело", — сказала она.