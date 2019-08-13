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РИА Новости
Школа волонтера

Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области

10:36 13.08.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовМеждународная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин" стартовала 11 августа в Кировском районе Ленинградской области, недалеко от урочища Вороново, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщает пресс-служба ОП РФ.
В мероприятии принимает участие более 650 человек: поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также поисковики 49 отрядов из 27 регионов России и военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.
Одна из главных задач экспедиции — объединить усилия поисковиков из стран СНГ и постсоветского пространства, выработать общие подходы к полевой и архивной работе. Кроме того, в рамках учебной программы "Школа поисковика" юные активисты учатся работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны.
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Приветственную телеграмму участникам мероприятия направил президент РФ Владимир Путин.
"Своей благородной миссией проект сплотил дружную команду единомышленников из России и других стран – неравнодушных, увлеченных людей, которые чувствуют личную ответственность за сохранение исторической памяти, увековечение памяти павших героев. <…> Убежден, что участие в экспедиции станет для каждого из вас большим, значимым событием, поможет обрести новых товарищей, внести свой вклад в развитие поискового движения в нашей стране", — говорится в документе.
В рамках образовательной программы перед активистами выступила руководитель Поискового движения России, председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.
"Мы занимаемся судьбой человека, которого уже нет, человека, которого уже никто не защитит. Его имя может быть неизвестно. Может быть, он был очень молод и не успел создать семью, завести детей. Память о нем можем защитить только мы. Это очень деликатное и тонкое дело", — сказала она.
Поисковые работы будут проходить на рубежах обороны Ленинграда. Земля в этих местах испещрена десятками тысяч воронок, окопов, ячеек, блиндажей, десятками километров ходов сообщения обоих противников. На этой территории расположены сотни неучтенных братских и одиночных могил, десятки полковых и дивизионных кладбищ многочисленных соединений. По разным оценкам, в боях с сентября 1941-го по январь 1944 года здесь погибли 27–29 тысяч советских солдат.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииЕлена ЦунаеваПоисковое движение РоссииВолонтерыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская область
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