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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

10:28 13.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 10, Идлиб – один, Латакия – 14. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – 10, Латакия – два, Хама – восемь", - говорится в документе.
Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2582. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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