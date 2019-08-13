Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 10, Идлиб – один, Латакия – 14. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – 10, Латакия – два, Хама – восемь", - говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.