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РИА Новости

Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12

08:56, 13 августа 2019
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Скорая помощь на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после того, как питались на территории Крестовоздвиженского Храма в Винницкой области, выросло до 12, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что 11 человек попали в больницу с отравлением.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 13 августа в Ямпильской больнице с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них трое детей), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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