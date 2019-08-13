Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после того, как питались на территории Крестовоздвиженского Храма в Винницкой области, выросло до 12, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что 11 человек попали в больницу с отравлением.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 13 августа в Ямпильской больнице с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них трое детей), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.