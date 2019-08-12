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РИА Новости
Новости Подмосковья

Охраняемую территорию вокруг водопада в Сергиевом Посаде увеличат

20:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоРучей в лесу
Ручей в лесу
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Ввиду особой ценности Гремячего водопада в Сергиевом Посаде планируется увеличить охраняемую зону вокруг водоема со 107 до 140 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Специалисты ведомства уже подготовили проект положения о государственном природном заказнике "Гремячий водопад на реке Вондиге", который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение региональным правительством.
"Это один из самых красивых и посещаемых заказников Подмосковья. Место, можно сказать, легендарное. Многие верят, что водопад здесь возник благодаря молитве преподобного Сергия, который остановился в этом месте для стоянки на пути из Троицы в Киржач. Другие возводят историю Гремячего даже к вещему Олегу", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
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По его словам, за Гремячим водопадом тщательно ухаживают, ведь его вода считается целебной. Чтобы сохранить ценнейшие для Подмосковья ландшафтные образования, экосистемы и места паломничества, было решено увеличить площадь охраняемой территории.
Около водопада биологи обнаружили редкие виды, занесенные в Красную книгу Московской области, в том числе цветок лунник оживающий, а также черно-синий слизень и обыкновенный осоед.
Режим особой охраны ООПТ предполагает запреты на рубки, обустройство туристических стоянок, стоянку транспорта на левом берегу реки Вондиги, а также на подъем к водопаду по склону (для этого специально существует лестница).
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Новости ПодмосковьяМосковская областьСергиев Посад
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