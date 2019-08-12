В МО нарушителей правил перевозок оштрафовали на 33 млн рублей в 2019 году

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Подмосковье с начала года нарушителей правил перевозки пассажиров оштрафовали на 32,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В ходе проведения плановых проверок такси в 2019 году вынесено более 9 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 32,9 миллиона рублей, аннулировано свыше 29,7 тысячи разрешений", - цитирует пресс-служба главу ведомства Елену Чаркину.

Также она отметила, что за прошедшую неделю в регионе порядка 260 автомобилей такси было проверено на соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.