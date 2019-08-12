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РИА Новости
Новости Подмосковья

В МО нарушителей правил перевозок оштрафовали на 33 млн рублей в 2019 году

18:03, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС на маршруте патрулирования
Инспектор ДПС на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Подмосковье с начала года нарушителей правил перевозки пассажиров оштрафовали на 32,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В ходе проведения плановых проверок такси в 2019 году вынесено более 9 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 32,9 миллиона рублей, аннулировано свыше 29,7 тысячи разрешений", - цитирует пресс-служба главу ведомства Елену Чаркину.

Также она отметила, что за прошедшую неделю в регионе порядка 260 автомобилей такси было проверено на соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
"По итогам проверки возбуждено 94 дела об административных правонарушениях. 22 транспортных средства было отправлено на штрафстоянку. Основными нарушениями стали осуществление перевозки пассажиров без разрешения и с нарушением условий безопасности, а также отсутствие предрейсовых медицинских и технических осмотров", - отметила Чаркина.
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