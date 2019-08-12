В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий G8

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет 29 и 30 августа в столичных арт-кластерах "Флакон" и "Хлебозавод". На их площадках более ста российских и зарубежных профессионалов новых медиа, музыки, кино, моды, архитектуры проведут лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. А в рамках открытой для свободного посещения уличной части состоятся лекции, выступления музыкантов и выставка проектов.
Центральная тема фестиваля – влияние креативных индустрий на общество. Участники обсудят такие проблемы, как активация выключенных из жизни города пространств, продвижение полиграфической продукции в эпоху мессенджеров и стриминговых сервисов, раскрутка брендов одежды, физиология творческого мышления. Уличная территория будет разделена на зоны кино, локального туризма, музеев, экологии, театра, издательств, урбанизма и подкастов. Здесь в интерактивно-выставочном формате можно будет познакомиться с проектами, отличающимися креативным подходом в своей сфере. Вечером 30 августа состоится церемония награждения лауреатов фестиваля наградами G8 Awards.
На форуме будут работать десятки тематических секций – "Дизайн", "Брендинг", "Образование", "Мода", "Медиа", "Музеи", "Блогеры", "Музыка" и других, самой "звездной" из которых станет "Реклама". На ней выступят такие профессионалы с мировыми именами, как креативный директор и партнер Studio Dumbar Лиза Энебеис, исполнительный креативный директор 72andSunny Amsterdam Лора Виско, сооснователь студии Dinamo Фабиан Харб и другие.
Более подробно с программой форума можно ознакомиться на сайте.
Организаторами фестиваля выступают рекламное агентство REDKEDS, арт-пространства "Флакон" и "Хлебозавод". Среди их партнеров — ТЦ "Авиапарк", Библиотека им. Н. А. Некрасова, Еврейский музей и центр толерантности, "Винзавод" и др.