В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий G8

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости . Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет 29 и 30 августа в столичных арт-кластерах "Флакон" и "Хлебозавод". На их площадках более ста российских и зарубежных профессионалов новых медиа, музыки, кино, моды, архитектуры проведут лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. А в рамках открытой для свободного посещения уличной части состоятся лекции, выступления музыкантов и выставка проектов.

Центральная тема фестиваля – влияние креативных индустрий на общество. Участники обсудят такие проблемы, как активация выключенных из жизни города пространств, продвижение полиграфической продукции в эпоху мессенджеров и стриминговых сервисов, раскрутка брендов одежды, физиология творческого мышления. Уличная территория будет разделена на зоны кино, локального туризма, музеев, экологии, театра, издательств, урбанизма и подкастов. Здесь в интерактивно-выставочном формате можно будет познакомиться с проектами, отличающимися креативным подходом в своей сфере. Вечером 30 августа состоится церемония награждения лауреатов фестиваля наградами G8 Awards.