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РИА Новости
Липецкая область

Более 60 фермеров в Липецкой области претендуют на грант "Агростартап"

17:26, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более 60 начинающих фермеров обратились в первую декаду приема заявок на получение новой меры господдержки в рамках федерального проекта "Агростартап" в центр компетенций агропромышленного комплекса Липецкой области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации области.
Разведение нутрий, крупного рогатого скота, овощеводство – основные виды деятельности, которые собираются развивать начинающие сельхозтоваропроизводители в регионе. Размер гранта составит до трёх миллионов рублей на развитие личного подсобного хозяйства и до четырёх миллионов рублей на подъем сельскохозяйственного кооператива.

"Господдержка сельхозтоваропроизводителям в этом году существенно увеличена, только на реализацию "Агростартапа" в региона будет направлено 92 миллиона рублей. Деньги выделяются как из регионального, так и из федерального бюджетов", - прокомментировал РИА Новости врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что "Агростартап" можно сравнить с подобием социального лифта, благодаря которому человек может получить весомую поддержку и продвигаться дальше в развитии своего дела.
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Обязательное условие для получения гранта – регистрация сельхозпредприятия или хозяйств в 2019 году, российское гражданство, постоянное проживание в сельской местности, отсутствие государственной поддержки на развитие ранее. Также есть ряд и других условий, которые можно уточнить на сайте центра компетенций и управления сельского хозяйства области. Кроме этого, специалисты центра выезжают в муниципалитеты, чтобы в индивидуальной беседе с начинающими фермерами разъяснить порядок оформления заявок на гранты, ответить на все интересующие их вопросы.
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