Более 60 фермеров в Липецкой области претендуют на грант "Агростартап"

ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более 60 начинающих фермеров обратились в первую декаду приема заявок на получение новой меры господдержки в рамках федерального проекта "Агростартап" в центр компетенций агропромышленного комплекса Липецкой области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации области.

Разведение нутрий, крупного рогатого скота, овощеводство – основные виды деятельности, которые собираются развивать начинающие сельхозтоваропроизводители в регионе. Размер гранта составит до трёх миллионов рублей на развитие личного подсобного хозяйства и до четырёх миллионов рублей на подъем сельскохозяйственного кооператива.

"Господдержка сельхозтоваропроизводителям в этом году существенно увеличена, только на реализацию "Агростартапа" в региона будет направлено 92 миллиона рублей. Деньги выделяются как из регионального, так и из федерального бюджетов", - прокомментировал РИА Новости врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что "Агростартап" можно сравнить с подобием социального лифта, благодаря которому человек может получить весомую поддержку и продвигаться дальше в развитии своего дела.