Потасовка в московском супермаркете попала на видео

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео потасовки в одном из супермаркетов на улице Лескова в Москве.
На записи, снятой камерой наблюдения, видно, как трое мужчин разговаривают у товарной стойки. Потом двое отходят в сторону, а третий начинает рассовывать товары по карманам.
На выходе из магазина сотрудники супермаркета попытались остановить мужчин, но те оказали сопротивление.
По данным телеканала, после происшествия директор супермаркета обратилась в правоохранительные органы.