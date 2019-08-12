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РИА Новости

Потасовка в московском супермаркете попала на видео

17:03, 12 августа 2019
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео потасовки в одном из супермаркетов на улице Лескова в Москве.
На записи, снятой камерой наблюдения, видно, как трое мужчин разговаривают у товарной стойки. Потом двое отходят в сторону, а третий начинает рассовывать товары по карманам.
На выходе из магазина сотрудники супермаркета попытались остановить мужчин, но те оказали сопротивление.
По данным телеканала, после происшествия директор супермаркета обратилась в правоохранительные органы.
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