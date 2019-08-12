В Танзании число погибших при аварии с бензовозом возросло до 75 человек

Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро в субботу утром. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом и опрокинулся. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием в воскресенье объявил в стране трехдневный траур.