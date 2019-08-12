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РИА Новости

В Танзании число погибших при аварии с бензовозом возросло до 75 человек

17:02, 12 августа 2019
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© AP Photo / StringerНа месте аварии с бензовозом в Танзании. 10 августа 2019
На месте аварии с бензовозом в Танзании. 10 августа 2019
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 75 человек, сообщает местная газета Citizen со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 68 погибших и 72 пострадавших.
Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро в субботу утром. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом и опрокинулся. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием в воскресенье объявил в стране трехдневный траур.
Как заявил представитель местной больницы Muhimbili National Hospital Аминиель Алигеша, в больнице остаются 39 человек, пострадавших в результате происшествия.
Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.
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