Фестиваль "День Индии" в Сокольниках продлили до 13 августа

"Первый фестиваль "День Индии" нами был задуман как небольшой праздник друзей индийской культуры. По истечении шести лет мы понимаем, что это событие уже превосходит масштабы одного парка. Возможно, мы будем менять локацию, потому что этому торжеству требуется больше места",- отметил Сэмми Котвани.