Фестиваль "День Индии" в Сокольниках продлили до 13 августа

В столичном парке "Сокольники" в шестой раз проходит фестиваль дружбы "День Индии".
"В этом году, в связи с погодными явлениями, которые помешали гостям посетить праздник в выходные дни, фестиваль продлится до 13 августа",- рассказал корреспонденту РИА Новости организатор праздника, президент Индийского национального культурного центра "Сита" Сэмми Котвани.
Но, несмотря на дождливую погоду, сотни людей пришли в любимый парк, чтобы снова соприкоснуться с колоритным разноцветием индийской культуры.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПри входе на главную аллею парка всех гостей встречала священная для всех индусов мечеть Тадж-Махал.
1 из 12
При входе на главную аллею парка всех гостей встречала священная для всех индусов мечеть Тадж-Махал.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаОколо главного входа в парк расположили символические ворота в Индию. На несколько дней столичный парк "Сокольники" превратился в островок Индии. В этом году фестиваль, организатором которого является "Индийский культурно-национальный центр "Сита", приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.
2 из 12
Около главного входа в парк расположили символические ворота в Индию. На несколько дней столичный парк "Сокольники" превратился в островок Индии. В этом году фестиваль, организатором которого является "Индийский культурно-национальный центр "Сита", приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа главной аллее парка расположилась священная для всех индусов мечеть Тадж-Махал. Организаторы прогнозируют, что в этом году фестиваль примет более двух миллионов людей.
3 из 12
На главной аллее парка расположилась священная для всех индусов мечеть Тадж-Махал. Организаторы прогнозируют, что в этом году фестиваль примет более двух миллионов людей.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ фестивале принимают участие более 150 компаний, более половина из которых – представляют разнообразную индийскую кухню.
4 из 12
В фестивале принимают участие более 150 компаний, более половина из которых – представляют разнообразную индийскую кухню.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЛюбой желающий смог попробовать разнообразные блюда индийской кухни. От дала – похлебки из чечевицы и гороха, шариков из картофеля и панира, до вегетарианских тхали и индийских сладостей –сладкой самосы и халвы.
5 из 12
Любой желающий смог попробовать разнообразные блюда индийской кухни. От дала – похлебки из чечевицы и гороха, шариков из картофеля и панира, до вегетарианских тхали и индийских сладостей –сладкой самосы и халвы.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ концертной программе фестиваля принимают участие более четырехсот человек. Порядка 50 творческих коллективов демонстрируют свое мастерство в исполнении национальных индийских танцев и песен.
6 из 12
В концертной программе фестиваля принимают участие более четырехсот человек. Порядка 50 творческих коллективов демонстрируют свое мастерство в исполнении национальных индийских танцев и песен.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСвое мастерство на главной сценической площадке "Дня Индии" демонстрируют коллективы из Санкт-Петербурга, Кирова и Подмосковья. Репертуар концертной площадки велик – от древних бенгальских сакральных песен, до мантр здоровья, исцеления и исполнения желаний.
7 из 12
Свое мастерство на главной сценической площадке "Дня Индии" демонстрируют коллективы из Санкт-Петербурга, Кирова и Подмосковья. Репертуар концертной площадки велик – от древних бенгальских сакральных песен, до мантр здоровья, исцеления и исполнения желаний.
8 из 12
В "Шатре мудрецов" можно было встретиться с астрологом и хиромантом.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Первый фестиваль "День Индии" нами был задуман как небольшой праздник друзей индийской культуры. По истечении шести лет мы понимаем, что это событие уже превосходит масштабы одного парка. Возможно, мы будем менять локацию, потому что этому торжеству требуется больше места",- отметил Сэмми Котвани.
9 из 12
"Первый фестиваль "День Индии" нами был задуман как небольшой праздник друзей индийской культуры. По истечении шести лет мы понимаем, что это событие уже превосходит масштабы одного парка. Возможно, мы будем менять локацию, потому что этому торжеству требуется больше места",- отметил Сэмми Котвани.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаОдним из красочных событий фестивальных дней стал праздник колесниц -Ратха Ятра. Слово ратха — означает "колесница"; слово ятра — "паломничество" или "процессия". Соответственно "ратха-ятра" означает "процессия из колесниц" или "фестиваль колесниц". Фестиваль посвящен возвращению Кришны после долгого отсутствия в его дом во Вриндаване.
10 из 12
Одним из красочных событий фестивальных дней стал праздник колесниц -Ратха Ятра. Слово ратха — означает "колесница"; слово ятра — "паломничество" или "процессия". Соответственно "ратха-ятра" означает "процессия из колесниц" или "фестиваль колесниц". Фестиваль посвящен возвращению Кришны после долгого отсутствия в его дом во Вриндаване.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВо время фестиваля на площадках проходили мастер-классы. Одними из самых массовых стали танцевальные мастер-классы по авторской методике Елены Медины "Йога как танец" и современный болливуд с элементами катхака.
11 из 12
Во время фестиваля на площадках проходили мастер-классы. Одними из самых массовых стали танцевальные мастер-классы по авторской методике Елены Медины "Йога как танец" и современный болливуд с элементами катхака.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ зоне йоги все желающие могли принять участие в уроках "Йоги в гамаках".
12 из 12
В зоне йоги все желающие могли принять участие в уроках "Йоги в гамаках".