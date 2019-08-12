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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО общественники проинспектировали участок трассы Надым - Старый Надым

16:40, 12 августа 2019
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Общественники и представители надымского филиала окружной дорожной дирекции проинспектировали участок трассы Надым – Старый Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"На участке автодороги Надым – Старый Надым с проверкой побывали общественники и представители надымского филиала окружной дорожной дирекции. Здесь продолжается работа по ремонту дорожного покрытия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": на участке протяженностью почти километр дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, после займутся укреплением обочин и нанесением разметки", - говорится в сообщении.
Работа на участке началась в десятых числах июля.
"Дорожники сняли старое асфальтобетонное покрытие, сейчас ведется его замена. На данный момент выполнено 30%. По контракту работы на объекте необходимо закончить к 30 сентября, но думаю, что получится раньше. Главное, чтобы погода не подвела", - приводятся в сообщении слова начальника надымского филиала ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Эдуарда Носаня.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
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Представители дорожной дирекции и общественники провели замер толщины верхнего слоя покрытия, которая не должна быть меньше пяти сантиметров, а также температуры укладываемой смеси – ее показатель не должен опускаться ниже 120 градусов. Все соответствует ГОСТам, отмечает пресс-служба.
"Наша задача – проконтролировать исполнение работ. При выявлении нарушений отправить данные факты заказчику: ремонт должен проходить качественно. Нужно, чтобы подрядчик все вовремя исправлял и давал гарантию на выполненные работы, потому что это деньги налогоплательщиков", - цитирует пресс-служба общественного наблюдателя Людмилу Куят.
Между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала, общественной палатой ЯНАО и окружной дорожной дирекцией подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта. Активисты следят за ходом ремонта, участвуют в выездных проверках, в приемке уже готовых участков дорог. Такая система контроля позволяет достичь открытости между обществом и властью, а также оперативно и согласованно решать возникающие вопросы на всех этапах проведения дорожной кампании, уточняют власти.
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