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РИА Новости

Собянин поддержал включение музеев в программу городской среды "Мой район"

15:39, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с директорами московских государственных и частных музеев, в ходе которой поддержал идею о включении территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды "Мой район".
С таким предложением на встрече выступил директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин, по словам которого это позволило бы небольшим музеям получать качественное комплексное благоустройство.
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"Сейчас границы межведомственного взаимодействия получаются разделёнными, и музеям приходится встраиваться в планы-графики комплекса городского хозяйства, что не всегда получается. Из-за этого получается, что работы на одной стороне улицы провели сегодня, а завтра делают то же самое на другой стороне и с другим подрядчиком", - сказал Авдонин.
Кроме того, отметил он, это позволит минимизировать неудобства для местных жителей, связанных с благоустроительными работами. В ходе встречи Собянин напомнил, что в прошлом году число посетителей московских музеев достигло рекордных 23 миллиона, что стало возможным благодаря их популяризации, закупке современного оборудования, проведению ремонтных работ и ряда других мер.
"Немаловажно, что мы создали специальную программу, по которой школьники бесплатно посещают музеи. У вас были различные вопросы по деятельности музеев, часть из них мы, надеюсь, решили - вопросы, связанные с управлением, имущественным комплексом, арендой, хозяйственными взаимоотношениями и так далее", - сказал мэр Москвы, обращаясь к директорам музеев.
Он также напомнил, что на территории Новой Москвы в Коммунарке будет построено крупное музеехранилище.
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"Причём это не просто склад, это суперсовременное музейное пространство, которое наполовину будут использовать наши коллеги из федеральных музеев, наполовину - московских. Понимая, что скорее всего этого будет мало, мы смотрим ещё дополнительные помещения для оперативной реконструкции под музейные цели", - отметил Собянин.
В ходе встречи, которая прошла в Государственном музее Владимира Высоцкого, мэр вручил его директору Никите Высоцкому грант в размере миллиона рублей.
"У Никиты Владимировича недавно был юбилей. Можно было подарить ему нестандартный подарок вроде кофейного сервиза. Но мы знаем, что Никита болеет музеем, который мы открыли. Много идей интересных, часть из них реализовано. Очень интересный музей получился. Для того чтобы и дальше музей развивался мы предоставляем грант в миллион рублей", - сказал Собянин.
На встрече также обсуждались вопросы включения негосударственных музеев в единую систему городской навигации; включения негосударственных музеев в проект "Музеи - детям"; развития проекта "Московская музейная неделя"; также обсуждался проект поддержки выставок молодых художников и современного искусства.
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Новая МоскваСергей СобянинМоскваРоссия
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