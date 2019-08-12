Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в Крыму 27-28 августа. Их можно приобрести на сайте concert.ru.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Организатором фестиваля выступает компания "Красный квадрат".
Хедлайнером Rap Koktebel станет легендарная американская хип-хоп группа Onyx. Свое участие в фестивале уже подтвердили также популярные отечественные исполнители, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.
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