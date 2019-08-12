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РИА Новости
Культура

Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel

15:22, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 авг ­– РИА Новости. Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в Крыму 27-28 августа. Их можно приобрести на сайте concert.ru.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Организатором фестиваля выступает компания "Красный квадрат".
Хедлайнером Rap Koktebel станет легендарная американская хип-хоп группа Onyx. Свое участие в фестивале уже подтвердили также популярные отечественные исполнители, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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КультураRap KoktebelКрымРоссия
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