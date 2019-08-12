В колонию в КБР пытались провезти партию сотовых телефонов

НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии изъяли партию сотовых телефонов, которые водитель незаконно пытался провезти на грузовике на территорию колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе отработки имеющейся оперативной информации в шлюзе по пропуску автотранспорта при досмотре грузового автомобиля "КамАЗ" под управлением местного жителя обнаружено и изъято три свертка, внутри которых находилось девять сотовых телефонов и комплектующие к ним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефоны были спрятаны в отсеве (размельченный камень), который завозился на производственный участок колонии строгого режима.