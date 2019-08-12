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РИА Новости

В колонию в КБР пытались провезти партию сотовых телефонов

14:23, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исправительная колония. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии изъяли партию сотовых телефонов, которые водитель незаконно пытался провезти на грузовике на территорию колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе отработки имеющейся оперативной информации в шлюзе по пропуску автотранспорта при досмотре грузового автомобиля "КамАЗ" под управлением местного жителя обнаружено и изъято три свертка, внутри которых находилось девять сотовых телефонов и комплектующие к ним", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон Nokia 3310. Архивное фото.
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Отмечается, что телефоны были спрятаны в отсеве (размельченный камень), который завозился на производственный участок колонии строгого режима.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут наказаны в соответствии с законом", - уточняет пресс-служба.
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УФСИНРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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