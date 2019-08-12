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РИА Новости

Жители Пермского края смогут назвать железнодорожные станции своими именами

14:16, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Железная дорога. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Жители Пермского края смогут выбрать названия для 51 пригородной железнодорожной станции, которые сейчас имеют обозначения в километрах, в качестве наименований остановок помимо населенных пунктов до голосования будут допущены личные имена граждан при условии сбора подписей в их поддержку, сообщила РИА Новости служба информации АО "Пермская пригородная компания (ППК)".
"К нам неоднократно обращались пассажиры с просьбой привязать названия станций с безликими километрами, например, 1533-й километр, к конкретной местности или известному человеку или событию. Сейчас у нас 278 станций, из них требуется переименовать 51 пункт", - рассказали в компании.
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По данным АО "ППК", предложение по изменению названий железнодорожных станций в Пермском крае приурочено к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в 2023 году. "Мы готовы выбрать имена, связанные с нашим краем, - от Татищева (Василия, основателя Перми - ред.) до литературного Юрятина (город из романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго", для которого Пермь стал прототипом - ред.). Могут, конечно, появиться остановки имени Филиппа Киркорова или Юли Самойловой, если люди проголосуют. Могут появиться личные остановки условного Ивана Иванова, если он соберет подписи и голоса за это название. Все мы готовы передать на выбор жителей Пермского края", - отметили в службе информации компании.
"Процесс не быстрый, так как все изменения остановок требуется внести в единую таблицу тарифных расстояний, это книга, где учтены все остановки всей страны. Требуется изменить звуковое обозначение в поездах, в расписаниях и на самих остановках. Но это все может пройти в штатном режиме. Главное, нацелившись на клиентоориентированность и удобство пассажиров, выбрать названия", - пояснили в компании.
В АО "ППК" подчеркнули, что изменение названий остановок не повлечет дополнительных затрат и повышения стоимости проезда.
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