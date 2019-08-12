В ДНР заявили, что три села остались без света из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Три села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, электроснабжение двух из них удалось возобновить, заявили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что в понедельник утром в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков в селе Октябрь на юге республики были повреждены восемь домов и ЛЭП.

"В 7.15 (мск) в результате огня вооруженных формирований Украины обесточено семь трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались бытовые потребители сел Октябрь и Куликово, а также частично село Красноармейское", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.