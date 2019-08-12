В Красноярском крае опекуншу подозревают в избиении шестилетней девочки

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Красноярского края, подозревающейся в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является, сообщается на Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Красноярского края, подозревающейся в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является, сообщается на сайте СК РФ.

В правоохранительные органы обратились сотрудники детсада после того, как увидели на теле маленькой девочки синяки и ссадины. По данным следствия, подозреваемая с октября 2018 по июнь 2019 года неоднократно била девочку.

"В Красноярском крае женщина-опекун подозревается в истязании девочки... Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Бражного, подозреваемой в совершении преступления... "истязание", - говорится в сообщении.