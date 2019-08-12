Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T13:34Z
https://ria.ru/20190812/1557413961.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149500/88/1495008840_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_358b71febde18568eb31150076537c07.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае опекуншу подозревают в избиении шестилетней девочки

13:34, 12 августа 2019
2006
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Красноярского края, подозревающейся в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является, сообщается на сайте СК РФ.
В правоохранительные органы обратились сотрудники детсада после того, как увидели на теле маленькой девочки синяки и ссадины. По данным следствия, подозреваемая с октября 2018 по июнь 2019 года неоднократно била девочку.
Подросток смотрит в окно
3 августа, 08:00РИА Новости
У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью
"В Красноярском крае женщина-опекун подозревается в истязании девочки... Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Бражного, подозреваемой в совершении преступления... "истязание", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ребенка изъяли из семьи и перевели в социальное учреждение.
1021133
Обсудить 0
Следственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Дети возвращаются в Приангарье из лагеря под Рязанью из-за антисанитарии
РИА
Новости
Капельница в детской больнице
Семье девочки, пострадавшей от поджога платья в Новокузнецке, окажут помощь
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала ситуацию с антисанитарией в лагере под Рязанью
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Лента
новостей
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В ЦВО рассказали о ситуации на арсенале под Ачинском
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Рязанский лагерь проходил проверки перед приемом детей из Приангарья
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Девочку, которая подожгла пятилетнюю подругу, воспитывает старшая сестра
Поезд на Красноярской железной дороге
Прямое движение поездов в зоне ЧС под Ачинском пока не восстановили
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
Берег реки Томь в черте грода Кемерово
В Кузбассе проверят семью девочки, которая подожгла платье подруги
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
Евгений Бунимович
Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния