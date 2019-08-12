Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Мы с британцами будем продолжать работать на весьма прагматичной основе, потому что главная задача для российской дипломатии на сегодняшний день - это касается не только Великобритании - это создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны. Британия является членом Совета Безопасности, важным торговым партнером для нас и, естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом дипломат отметил, что России это нужно не больше, чем Великобритании.
Королева Елизавета II 24 июля приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании и назначила Бориса Джонсона новым главой кабмина. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения, отметив, что развитие отношений в самых различных сферах отвечает интересам обеих стран.