Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018. Архивное фото

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы с британцами будем продолжать работать на весьма прагматичной основе, потому что главная задача для российской дипломатии на сегодняшний день - это касается не только Великобритании - это создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны. Британия является членом Совета Безопасности, важным торговым партнером для нас и, естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24"

При этом дипломат отметил, что России это нужно не больше, чем Великобритании.