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РИА Новости

Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол

13:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Мы с британцами будем продолжать работать на весьма прагматичной основе, потому что главная задача для российской дипломатии на сегодняшний день - это касается не только Великобритании - это создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны. Британия является членом Совета Безопасности, важным торговым партнером для нас и, естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики", - сказал Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".
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