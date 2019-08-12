Девочку, которая подожгла пятилетнюю подругу, воспитывает старшая сестра

Инцидент произошел 7 августа. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.

"Эту девочку (9-летнюю, которая баловалась зажигалкой – ред.), а также ее сестру и брата в прошлом году из детдома под опеку забрала старшая сестра, которой 19 лет… Она – 1999 года рождения. Мама детей лишена родительских прав. Опекунша проживает с сожителем 1994 года рождения. Эта семья на учете как неблагополучная не состояла. Достаток в семье имеется, младшие дети всегда были чистые, одеты, обуты и сыты", – сообщили РИА Новости в комиссии по делам несовершеннолетних территориального управления Заводского района Новокузнецка.