Счетная палата усомнилась в компетенции специалистов ФСС

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Счетная палата РФ усомнилась в компетенции специалистов территориальных органов Фонда социального страхования (ФСС), которые назначают выплаты пострадавшим на производстве. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на правительственный законопроект о досудебном решении споров по социальным выплатам.

Правительство РФ в начале июля внесло в Госдуму законопроект, предлагающий законодательно закрепить практику досудебного рассмотрения споров, связанных с назначением выплат из ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве или отказе в них. По мнению разработчиков, это снизит количество судебных споров, а сама процедура обжалования решений фонда станет проще.

Счетная палата отмечает, что в качестве обоснования разработчики законопроекта приводят статистику по количеству удовлетворенных исков, поступивших в суды на территориальные органы ФСС. Всего за 2011-2014 годы недовольные граждане направили в суды свыше 6 тысяч исков, около 70% из них были удовлетворены.

"Это скорее свидетельствует о недостаточной компетентности работников территориальных органов Фонда в части квалификации произошедших с застрахованными гражданами случаев повреждения здоровья и назначения им обеспечения по данному виду страхования", - отмечает Счетная палата.

Правительственный законопроект нуждается в более убедительных аргументах, а Счетная палата готова поддержать его только после доработки, говорится в сообщении.

Ранее Минтруд сообщал, что сейчас застрахованные и те, кто имеет право на страховые выплаты по их смерти, в спорных ситуациях, связанных с несогласием с размером назначенных выплат или отказом в их назначении, обращаются в суд, минуя ФСС. У фонда нет возможности урегулировать спор в досудебном порядке, поскольку туда жалобы не поступают.