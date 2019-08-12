Киргизского полицейского, пострадавшего в столкновениях, вывезли в Москву

БИШКЕК, 12 авг - РИА Новости. Начальника Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, пострадавшего во время спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, вывезли на лечение в Москву, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве здравоохранения республики.

"Его вывезли в Москву в центр нейрохирургии имени Бурденко", - сказал представитель ведомства.

Решение о переводе милицейского начальника на дальнейшее лечение в Москву было принято на международном онлайн-консилиуме, который состоялся 11 августа.

Начальник областной милиции в ходе столкновения силовиков со сторонниками экс-президента Атамбаева получил серьезную травму головы. После двух операций, проведенных киргизскими специалистами, состояние Курманкулова остается крайне тяжелым.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.