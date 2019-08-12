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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Киргизского полицейского, пострадавшего в столкновениях, вывезли в Москву

12:41, 12 августа 2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 12 авг - РИА Новости. Начальника Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, пострадавшего во время спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, вывезли на лечение в Москву, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве здравоохранения республики.
"Его вывезли в Москву в центр нейрохирургии имени Бурденко", - сказал представитель ведомства.
Операция правоохранительных органов Киргизии
11 августа, 08:52РИА Новости
Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
Решение о переводе милицейского начальника на дальнейшее лечение в Москву было принято на международном онлайн-консилиуме, который состоялся 11 августа.
Начальник областной милиции в ходе столкновения силовиков со сторонниками экс-президента Атамбаева получил серьезную травму головы. После двух операций, проведенных киргизскими специалистами, состояние Курманкулова остается крайне тяжелым.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
В селе Кой-Таш в Киргизии
10 августа, 16:53Задержание Атамбаева
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевМоскваКиргизияВ мире
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