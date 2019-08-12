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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 1,5 тысячи москвичей протестируют систему электронного голосования

12:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в третьем этапе тестирования системы электронного голосования в Москве, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Зарегистрированные избиратели по электронному голосованию по округам: 1 - 1011, 10 - 373, 30 - 183", - рассказал Венедиктов.
Он уточнил, что регистрации продлится до 19 августа, тест пройдет 21 августа.
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияОбщество
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