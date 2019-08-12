Более 1,5 тысячи москвичей протестируют систему электронного голосования

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в третьем этапе тестирования системы электронного голосования в Москве, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Зарегистрированные избиратели по электронному голосованию по округам: 1 - 1011, 10 - 373, 30 - 183", - рассказал Венедиктов.

Он уточнил, что регистрации продлится до 19 августа, тест пройдет 21 августа.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).