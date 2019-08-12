Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T11:47Z
https://ria.ru/20190812/1557409735.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147357/22/1473572213_0:233:5616:3392_1036x0_80_0_0_7c90c0e01da973b51b4c7efefe181033.jpg
РИА Новости

В Перми задержали подозреваемого в тройном убийстве

11:47, 12 августа 2019
6577
© Fotolia / ixleyПолицейская машина
Полицейская машина
© Fotolia / ixley
Полицейская машина. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемого в тройном убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным МВД, в воскресенье около 5.30 (3.30 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов поселке Керчевский Чердынского района Пермского края обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались местные жители: двое братьев 1972 и 1988 годов рождения и их приятель 1975 года рождения.
Андрей Курилов и Евгений Прусов
2 июля, 08:00РИА Новости
"Бил ножом в спину": кто ответит за тройное убийство в Пятигорске
Как отмечают в полиции, к установлению личности причастного к тройному убийству кроме личного состава отдела МВД России по Чердынскому району и местных сотрудников подключились сотрудники управления угрозыска регионального МВД, ветераны органов внутренних дел, а также двое полицейских из Соликамска и Березников, которые проводили в Чердынском районе отпуск.
По одной из версий, преступник мог скрыться из поселка на автомобиле, поскольку, по данным МВД, через несколько минут после обнаружения тел мужчин в полицию поступило сообщение об угоне. Однако при задержании угонщика выяснилось, что он не причастен к совершению тяжкого преступления, добавляют в полиции.
"Параллельно не прекращалась работа по установлению виновного в убийстве. В результате слаженного взаимодействия полиции и местного населения оперативники вычислили подозреваемого. Гражданина задержали. Им оказался местный житель 1996 года рождения", - говорится в сообщении.
Сергей Ростовцев
11 июня, 16:30РИА Новости
"Этого деда боялись": из-за чего якутский пенсионер расстрелял соседей
По информации полиции, в апреле задержанный освободился из мест лишения свободы, а в июле приехал в Керчевский, где проживал у матери. По версии следствия, в дом к потерпевшим он проник ночью через окно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшего конфликта он схватил нож и нанес трем мужчинам смертельные удары.
"Следственными органами возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключают в пресс-службе регионального МВД.
402795
Обсудить 1
РоссияПермьПроисшествия
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
АПЛ Курск на базе в Видяево
Гибель атомной подводной лодки "Курск"
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния