В Перми задержали подозреваемого в тройном убийстве

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемого в тройном убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным МВД, в воскресенье около 5.30 (3.30 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов поселке Керчевский Чердынского района Пермского края обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались местные жители: двое братьев 1972 и 1988 годов рождения и их приятель 1975 года рождения.

Как отмечают в полиции, к установлению личности причастного к тройному убийству кроме личного состава отдела МВД России по Чердынскому району и местных сотрудников подключились сотрудники управления угрозыска регионального МВД, ветераны органов внутренних дел, а также двое полицейских из Соликамска и Березников, которые проводили в Чердынском районе отпуск.

По одной из версий, преступник мог скрыться из поселка на автомобиле, поскольку, по данным МВД, через несколько минут после обнаружения тел мужчин в полицию поступило сообщение об угоне. Однако при задержании угонщика выяснилось, что он не причастен к совершению тяжкого преступления, добавляют в полиции.

"Параллельно не прекращалась работа по установлению виновного в убийстве. В результате слаженного взаимодействия полиции и местного населения оперативники вычислили подозреваемого. Гражданина задержали. Им оказался местный житель 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в апреле задержанный освободился из мест лишения свободы, а в июле приехал в Керчевский, где проживал у матери. По версии следствия, в дом к потерпевшим он проник ночью через окно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшего конфликта он схватил нож и нанес трем мужчинам смертельные удары.