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РИА Новости

Неделя пляжной моды в Коломбо

12:46, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

С 3 по 10 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо проходила неделя пляжной моды Swim Week Colombo.

Модель во время показа коллекции дизайнера Dharmawardina на Swim Week Colombo
1 из 10

С 3 по 10 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо проходила неделя пляжной моды Swim Week Colombo.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Модели демонстрировали купальники и другие предметы курортного гардероба от местных дизайнеров.

Модель во время показа коллекции дизайнера Nilusha на Swim Week Colombo
2 из 10

Модели демонстрировали купальники и другие предметы курортного гардероба от местных дизайнеров.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

В первой половине шоу на сцену выходили модели в нарядах брендов Sonali Dharmawardena (на фото), Aviva, Wraith и Pigeon Island.

Модели во время показа коллекции дизайнера Dharmawardina на Swim Week Colombo
3 из 10

В первой половине шоу на сцену выходили модели в нарядах брендов Sonali Dharmawardena (на фото), Aviva, Wraith и Pigeon Island.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Далее были показаны купальники от La Pard (на фото), Verandah и Maus.

Модель во время показа коллекции дизайнера La Pard на на Swim Week Colombo
4 из 10

Далее были показаны купальники от La Pard (на фото), Verandah и Maus.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Модели в купальниках на Неделе пляжной моды Swim Week Colombo-2019.

Модели во время показа коллекции дизайнера Stefel на Swim Week Colombo
5 из 10

Модели в купальниках на Неделе пляжной моды Swim Week Colombo-2019.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Модель во время показа коллекции дизайнера Rumpunch на Swim Week Colombo-2019.

Модель во время показа коллекции дизайнера Rumpunch на Swim Week Colombo
6 из 10

Модель во время показа коллекции дизайнера Rumpunch на Swim Week Colombo-2019.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Летний наряд от дизайнера Aqua Blue.

Модель во время показа коллекции дизайнера Aqua Blu на Swim Week Colombo
7 из 10

Летний наряд от дизайнера Aqua Blue.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Модель в купальнике Aqua Blue на Swim Week Colombo-2019.

Модель во время показа коллекции дизайнера Aqua Blu на Swim Week Colombo
8 из 10

Модель в купальнике Aqua Blue на Swim Week Colombo-2019.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Девушка представляет коллекцию дизайнера Nivedita Saboo.

Модель во время показа коллекции дизайнера Nivedita Saboo на Swim Week Colombo
9 из 10

Девушка представляет коллекцию дизайнера Nivedita Saboo.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara

Модель представляет купальник из коллекции бренда Wraith.

Модель во время показа коллекции дизайнера Wraith на Swim Week Colombo
10 из 10

Модель представляет купальник из коллекции бренда Wraith.

© AFP 2019 / Ishara S. Kodikara
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