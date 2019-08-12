Неделя пляжной моды в Коломбо

С 3 по 10 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо проходила неделя пляжной моды Swim Week Colombo.
С 3 по 10 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо проходила неделя пляжной моды Swim Week Colombo.
Модели демонстрировали купальники и другие предметы курортного гардероба от местных дизайнеров.
Модели демонстрировали купальники и другие предметы курортного гардероба от местных дизайнеров.
В первой половине шоу на сцену выходили модели в нарядах брендов Sonali Dharmawardena (на фото), Aviva, Wraith и Pigeon Island.
В первой половине шоу на сцену выходили модели в нарядах брендов Sonali Dharmawardena (на фото), Aviva, Wraith и Pigeon Island.
Далее были показаны купальники от La Pard (на фото), Verandah и Maus.
Далее были показаны купальники от La Pard (на фото), Verandah и Maus.
Модели в купальниках на Неделе пляжной моды Swim Week Colombo-2019.
Модель во время показа коллекции дизайнера Rumpunch на Swim Week Colombo-2019.
Модель во время показа коллекции дизайнера Rumpunch на Swim Week Colombo-2019.
Летний наряд от дизайнера Aqua Blue.
Модель в купальнике Aqua Blue на Swim Week Colombo-2019.
Девушка представляет коллекцию дизайнера Nivedita Saboo.
Модель представляет купальник из коллекции бренда Wraith.