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РИА Новости

Презентация детективного романа Александры Марининой "Другая правда"

11:17, 12 августа 2019
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19 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация детективного романа Александры МАРИНИНОЙ "Другая правда".
В мероприятии также примет участие редактор книг автора Евгений СОЛОВЬЁВ.

В пятидесятом, юбилейном романе читателей ждет возвращение любимой героини Анастасии Каменской, которая впервые изучает старое уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении.

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