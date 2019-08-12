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РИА Новости
Новости Подмосковья

Экологическая акция "Мангал-марафон" пройдет в Подмосковье в субботу

11:13, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдых в парке
Отдых в парке
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Экологическая акция "Мангал-марафон" пройдет 17 августа в парках и зонах отдыха Московской области, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Экологическая акция "Мангал-марафон" направленная на привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твёрдыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья пройдет в субботу 17 августа. Центральными площадками эко-акции станут парк им. Л.Н.Толстого в Химках, Городской парк в Красногорске и парк "Мысово" в Долгопрудном", – цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.
Помимо сбора мусора, будет организован конкурс приготовления мяса на мангале. В сообщении также отмечается, что для участников мероприятия будет предложена обширная программа. Всего ожидается, что в акции примут участие не менее 10 тысяч жителей и будет собрано не менее 1 тонны сортированных отходов, а сама акция станет ежегодным мероприятием.
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