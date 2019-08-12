Экологическая акция "Мангал-марафон" пройдет в Подмосковье в субботу

"Экологическая акция "Мангал-марафон" направленная на привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твёрдыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья пройдет в субботу 17 августа. Центральными площадками эко-акции станут парк им. Л.Н.Толстого в Химках, Городской парк в Красногорске и парк "Мысово" в Долгопрудном", – цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

Помимо сбора мусора, будет организован конкурс приготовления мяса на мангале. В сообщении также отмечается, что для участников мероприятия будет предложена обширная программа. Всего ожидается, что в акции примут участие не менее 10 тысяч жителей и будет собрано не менее 1 тонны сортированных отходов, а сама акция станет ежегодным мероприятием.