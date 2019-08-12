СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении на руднике в Якутии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии, где погиб человек, сообщила пресс-служба СУСК России по республике.

Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ на руднике. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного работника.

"Проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в подземном руднике "Сарылах" Оймяконского района и гибели рабочего", - говорится в сообщении.