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РИА Новости

СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении на руднике в Якутии

11:01, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Павел Лисицын
Шахтеры. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии, где погиб человек, сообщила пресс-служба СУСК России по республике.
Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ на руднике. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного работника.
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"Проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в подземном руднике "Сарылах" Оймяконского района и гибели рабочего", - говорится в сообщении.
Согласно данным СК, сообщение о происшествии поступило 11 августа. Установлено, что при производстве работ на глубине около 500 метров произошел обвал горной породы, в результате чего погиб рабочий предприятия, 1978 года рождения.
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