В ДНР заявили о повреждении здания школы в Горловке из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли из крупнокалиберных пулеметов подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждено здание школы, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько
"Вчера в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета поселков Бессарабка и Изотова (в черте города - ред.) опять получила два попадания школа № 30", - сказал Приходько журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.