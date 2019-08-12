В ДНР заявили о повреждении здания школы в Горловке из-за обстрела ВСУ

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли из крупнокалиберных пулеметов подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждено здание школы, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько

"Вчера в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета поселков Бессарабка и Изотова (в черте города - ред.) опять получила два попадания школа № 30", - сказал Приходько журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.