Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Стрельба велась из автомобиля свадебного кортежа на Колпинском шоссе в Петербурге, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Одиннадцатого августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что по направлению на Колпинское шоссе направляется свадебный кортеж, из одного из следовавших автомобилей Land Rover осуществляются выстрелы из люка в крыше из неустановленного оружия", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУМВД, этот автомобиль был задержан. Кроме того, также задержали и подозреваемого в стрельбе. У него изъяли травматический пистолет.