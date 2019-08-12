В Иркутской области зафиксировали 140 лесных пожаров

ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Сто сорок лесных пожаров зафиксированы на территории Иркутской области 12 августа, из них 19 локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.

На землях лесного фонда Иркутской области в воскресенье, 11 августа, ликвидированы 11 пожаров на площади почти 2,5 тысячи гектаров. В локализованном состоянии на утро 12 августа перешло 19 пожаров общей площадью 17 тысяч гектаров.

"Действующими остаются 57 пожаров на площади 107 323 га. В зоне контроля закрыты 59 пожаров общей площадью 642 328 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5 пожаров действуют в заповедниках: три на землях "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе, два – на землях Витимского заповедника в Бодайбинском районе. Их общая площадь - 3,2 тысячи гектаров.

Тушением лесных пожаров 11 августа занимались почти 1500 человек и 256 единиц техники.