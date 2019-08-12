Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе. Архивное фото

Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска, во время которого велась модернизация производства для подготовки к выпуску "Садко NEXT" и расширение мощностей производства "ГАЗель NEXT 4.6", сообщил РИА Новости представитель ГАЗа.

"Сегодня Горьковский автозавод начал работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 11 августа. В период корпоративного отпуска на предприятии проводились работы по модернизации производства для подготовки к серийному выпуску нового внедорожного грузового автомобиля "Садко NEXT" и расширению мощностей по выпуску микроавтобусов и фургонов "ГАЗель NEXT 4.6" на сверхдлинной колесной базе", - сообщил представитель компании.

Кроме того, во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе также проводилось сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.