МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска, во время которого велась модернизация производства для подготовки к выпуску "Садко NEXT" и расширение мощностей производства "ГАЗель NEXT 4.6", сообщил РИА Новости представитель ГАЗа.
"Сегодня Горьковский автозавод начал работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 11 августа. В период корпоративного отпуска на предприятии проводились работы по модернизации производства для подготовки к серийному выпуску нового внедорожного грузового автомобиля "Садко NEXT" и расширению мощностей по выпуску микроавтобусов и фургонов "ГАЗель NEXT 4.6" на сверхдлинной колесной базе", - сообщил представитель компании.
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Кроме того, во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе также проводилось сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.
Серийное производство новых фургонов и микроавтобусов "ГАЗель NEXT 4.6" со сверхдлинной колесной базой стартовало на Горьковском автозаводе в марте. Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 кубометра, а пассажировместимость микроавтобусов – до 22 пассажирских мест. В июле ГАЗ сертифицировал новую модель среднетоннажного автомобиля "Садко NEXT".