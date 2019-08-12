Роспотребнадзор не зафиксировал роста обращений из-за укусов клещей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество обращений в больницы пострадавших от укусов клещей не превышают среднемноголетних значений, сообщается на сайте Количество обращений в больницы пострадавших от укусов клещей не превышают среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора

"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что от клещей обработано более 171,7 тысячи гектаров. Кроме того, в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,820 млн. человек, планируется привить более 3,1 млн. человек", - отмечается в сообщении.