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РИА Новости

Роспотребнадзор не зафиксировал роста обращений из-за укусов клещей

07:55, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи
Клещи
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещи. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество обращений в больницы пострадавших от укусов клещей не превышают среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что от клещей обработано более 171,7 тысячи гектаров. Кроме того, в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,820 млн. человек, планируется привить более 3,1 млн. человек", - отмечается в сообщении.
Согласно данным, в России работают лаборатории по исследованию клещей, при этом исследовано более 381 тысячи клещей.
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