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РИА Новости

Авиакомпания "Аврора" помогла японцам слетать на могилы предков на Курилах

03:32, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
"Компания выполнила в субботу международный чартерный рейс на ВС Q400. Экипаж доставил 67 пассажиров из аэропорта Накасибецу на японском острове Хоккайдо в Южно-Курильск на Кунашире", - говорится в пресс-релизе.
По информации "Авроры", рейс был организован согласно договоренностям между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ для посещения японцами могил предков, находящихся на российских островах Курильской гряды. Во время путешествия японские граждане посетили памятные для них места на островах Кунашир и Итуруп. Гости вернулись бортом "Авроры" на Хоккайдо в воскресенье.
Первый рейс в рамках безвизового посещения памятных мест на Курильских островах гражданами Японии по данному маршруту был выполнен в сентябре 2017 года, второй – в июле 2018 года.
"Для обслуживания чартерных рейсов в аэропорту Менделеево на Кунашире был организован временный пункт пропуска через государственную границу РФ", - отметили в пресс-службе перевозчика.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
9 августа, 15:25РИА Новости
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Аврора (авиакомпания)Курильские островаЯпонияРоссияОбщество
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