Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле

"Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA, повысить добычу нефти. Если мы достигли (добычи) более чем в 1 миллионов баррелей, то мы должны поставить большую задачу - достичь в конце года добычи в 2 миллиона баррелей (в день - ред.) нефти - богатства Венесуэлы для его инвестирования в здравоохранение, образование, строительство жилья, в продукты питания", - сказал он.