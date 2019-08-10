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РИА Новости

МЧС предупредило о сильной жаре в Кабардино-Балкарии

12:56, 10 августа 2019
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© Минприроды РФ. М.КалининКабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
© Минприроды РФ. М.Калинин
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие часы на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в субботу региональное ГУ МЧС РФ.
"По представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, во второй половине дня субботы с 13 до 18 часов в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
Пастбище коров в окрестностях горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
30 июля, 11:37РИА Новости
МЧС предупредило о жаре до 38 градусов в степных районах Кабардино-Балкарии
В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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МЧСРоссияКабардино-БалкарияОбщество
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