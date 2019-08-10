Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T05:14Z
https://ria.ru/20190810/1557366637.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/102538/50/1025385071_0:50:3001:1738_1036x0_80_0_0_952f5b4e1dd7a0b421dea9031d9c175b.jpg
РИА Новости

Группа японцев вылетела на Курилы в рамках безвизовых обменов, пишут СМИ

04:11, 10 августа 2019
623
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп. Курильские острова
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп. Курильские острова
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Группа японцев отправилась в субботу на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов, чартерный рейс, на борту которого около 70 человек, вылетел из аэропорта Накасибэцу на острове Хоккайдо в аэропорт Менделеево в Южно-Курильске, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, после приземления и прохождения регистрации часть бывших жителей в сопровождении сотрудников МИД Японии отправятся на остров Кунашир, а часть – на остров Итуруп, где они посетят могилы предков.
Южные Курилы
9 августа, 15:00РИА Новости
Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020
Возвращение бывших жителей Курильских островов в Японию запланировано на воскресенье.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
2201622
Обсудить 2
Курильские островаЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Рекомендуем
Курсантки-лётчицы на учебном занятии в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова
Девушки-курсанты авиационного училища могут стать пилотами боевых самолетов
РИА
Новости
Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты
Япония заявила, что не испугалась субботних пусков КНДР
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Андрейченко обвинили в угрозе теракта после ношения оружия в магазине в США
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР
Лента
новостей
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Губернатор штата Миранда Эктор Родригес
Губернатор венесуэльского штата Миранда в сентябре посетит Москву
Южные Курилы
Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Фруктовый сад
Эксперт прокомментировал запрет на ввоз плодов из Китая в Россию
Храм-маяк в селе Малореченское, Крым
В России прокомментировали появление украинского флага в Крыму
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
Вид на набережную города Судака
Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым
Грозный
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
"Роскосмос" запатентовал "спутник-самоубийцу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния