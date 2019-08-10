Группа японцев вылетела на Курилы в рамках безвизовых обменов, пишут СМИ

ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Группа японцев отправилась в субботу на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов, чартерный рейс, на борту которого около 70 человек, вылетел из аэропорта Накасибэцу на острове Хоккайдо в аэропорт Менделеево в Южно-Курильске, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, после приземления и прохождения регистрации часть бывших жителей в сопровождении сотрудников МИД Японии отправятся на остров Кунашир, а часть – на остров Итуруп, где они посетят могилы предков.
Возвращение бывших жителей Курильских островов в Японию запланировано на воскресенье.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.