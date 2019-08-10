В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду

Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса

ООН, 10 авг – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири в своем докладе назвал санкции ряда государств в отношении Сирии жесткой блокадой.

Спецдокладчик подготовил очередной доклад о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

"В целом всеобъемлющие экономические санкции, которые ряд государств и региональных организаций продолжают вводить в отношении Сирийской Арабской Республики, можно квалифицировать как положение, фактически представляющее собой жесткую блокаду этой страны", - говорится в докладе.

По словам автора доклада, эксперты расценивают эти санкции как бесчеловечные и разрушительные и как "самый запутанный и масштабный санкционный режим, который когда-либо вводился". По его мнению, сочетание и количество адресных, финансовых и секторальных санкций усугубило страдания сирийского гражданского населения, причиненные за многие годы вооруженного конфликта.

Как отмечает спецдокладчик, ужесточение запрета на экспорт нефти в Сирию посредством введения адресных санкций в отношении иностранных (в том числе российских и иранских) компаний привели "к самому серьезному за последние годы бензиновому кризису в стране".

"Такие меры убийственно воздействуют на экономику САР и вынуждают правительство вводить систему нормирования бензина. Жертвами сложившейся ситуации становятся простые сирийцы", - отмечается в докладе.