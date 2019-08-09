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РИА Новости

СМИ: партия Зеленского готова отдать оппозиции должность вице-спикера Рады

16:58, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готова отдать оппозиции должность вице-спикера Верховной рады, сообщает в пятницу издание "Украинская правда".
"Партия "Слуга народа" готова отдать оппозиции три должности - вице-спикера, а также глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции", - говорится в сообщении издания.
Дмитрий Разумков
29 июля, 22:51РИА Новости
В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
По данным издания, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пока отказываются от позиции вице-спикера.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЮрий БойкоСолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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