СМИ: партия Зеленского готова отдать оппозиции должность вице-спикера Рады

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готова отдать оппозиции должность вице-спикера Верховной рады, сообщает в пятницу издание " Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готова отдать оппозиции должность вице-спикера Верховной рады, сообщает в пятницу издание " Украинская правда ".

"Партия "Слуга народа" готова отдать оппозиции три должности - вице-спикера, а также глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пока отказываются от позиции вице-спикера.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.