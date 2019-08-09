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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко заявил о необходимости законсервировать шахты в Сланцах

14:52, 9 августа 2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к федеральным властям с просьбой законсервировать затопленные шахты обанкротившегося ОАО "Ленинградсланец", угрожающие безопасности жителей города Сланцы.
Соответствующее заявление глава региона сделал после осмотра шахт. Также в осмотре принимали участие специалисты рабочей группой и представители Росимущества.
Губернатор указал на то, что привлечение федеральных средств обусловлено законом, согласно которому, ответственность за обслуживание и содержание предприятие ложится на тех, кто принимал решение о приватизации предприятия, которое позже было признано банкротом. В данном случае - министерство топливной энергетики РФ формально является собственником земель и имущества ликвидированного ОАО.
Напомним, год назад, во время совещания главы муниципального образования "Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района" стало известно, что десятки домов города могут осесть из-за заброшенных выработок обанкротившегося "Ленинградсланеца". Жилые дома стоят над старыми шахтами, где раньше добывали горючий сланец. После того как работы в шахтах прекратились они были заброшены и должным образом не законсервированы. Грунтовые воды заполнили шахты и начали размывать "целики" - участки пород, которые оставляли шахтеры для поддержания свода.
"Сегодня наша основная задача - провести комиссию по чрезвычайным ситуация в Ленинградской области, по результатам работы которой мы сможем просить выделить из федерального бюджета средства на консервацию всех тех шахт, которые сегодня не законсервированы и имеют открытый доступ по наклонным и вертикальным стволам на глубину до 120 метров", - заявил Дрозденко.
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В ходе инспекции глава региона отметил, что в надлежащем виде из всех четырех шахт обанкротившегося предприятия безопасной является лишь одна. По словам Дрозденко, только она законсервирована по установленным нормам.
"Из четырех шахт - по одной шахте работы проведены в соответствии со всеми нормами и требованиями. Нужно еще порядка 120 миллионов для того чтобы завершить работы", - подчеркнул глава Ленобласти.
В свою очередь, заместитель руководителя Росимущества Сергей Аноприенко отметил, что инициатива губернатора региона полностью поддерживается ведомством.
"Росимущество дважды обращалось в правительство РФ по поводу передачи шахт Минэнерго. Сейчас мы ждем ответа от подведомственной министерству организации, которая будет заниматься консервацией и следить за состоянием шахт. В данный момент мы видим положительный опыт по рекультивации одной из шахт и этот опыт необходимо применить и на остальных", - сказал Аноприенко.
Также он отметил, что в случае, если шахты не будут приняты на баланс Минэнерго, это может привести к плачевным последствиям.
"Наша задача – защита нашего населения и предупреждение чрезвычайной ситуации, поэтому мы поднимаем этот вопрос. При ликвидации ОАО "Ленинградсланец", куда входили четыре шахты: имени Кирова, № 3, №1 и "Ленинградская", не были должным образом выполнены работы согласно проекту, поэтому три из них – кроме шахты имени Кирова – находятся в неудовлетворительном состоянии, - в свою очередь, пояснила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации Сланцевского муниципального района Марина Чистова.
По ее словам, для того, чтобы шахты не представляли опасности для жителей, их необходимо рекультивировать, снести разрушенные строения и здания, открытые стволы и скважины законсервировать.
"ООО "Шахта Строй" по заказу Минэнерго РФ выполнило работы в прошлом году на шахте имени Кирова, и во время ее посещения мы увидели, каким должен быть результат на территории остальных шахт. Кроме того, с 2015 года ведется экологический мониторинг шахты имени Кирова и шахты № 3. Необходим мониторинг двух других шахт, чтобы понимать полную картину происходящего. В частности, нужно провести геомеханический прогноз опасных гидрогеологических явлений на территории шахтных полей ОАО "Ленинградсланец", определить их влияние на состояние жилых зданий и ссоружений, а также организовать инженерную защиту Сланцевского городского поселения от подтопления. Организация инжереной защиты включает в себя строительство дренажных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, прочистка открытых водотоков, организацию гидроизоляции для защиты подземных частей зданий и сооружений, - подытожила собеседница агентства.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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