Современная операционная появится в крупнейшем роддоме Череповца

"Ежегодно у нас появляются на свет порядка двух тысяч малышей, каждый десятый – с помощью кесарева сечения. Дополнительно мы проводим еще около 700 гинекологических операций в год. Новый операционный блок будет более просторным, а значит более комфортным, в первую очередь, для наших пациенток. Среди них не только череповчанки и жительницы из ближайших регионов, но и женщины из других городов и даже стран, которые специально приезжают рожать именно к нам", - рассказал РИА Новости главный врач медсанчасти "Северсталь" Евгений Дрозд.