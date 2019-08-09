Современная операционная появится в крупнейшем роддоме Череповца

ВОЛОГДА, 9 авг – РИА Новости. Современный операционный блок и новое оборудование для проведения операций появится до конца года в родильном отделении медсанчасти "Северсталь" в городе Череповце Вологодской области, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
В рамках региональной программы модернизации в роддоме медсанчасти Северстали начался второй этап капитального ремонта. До конца года здесь появится современный операционный блок, стоимость работ по его реконструкции и замене коммуникаций составит 10 миллионов рублей. Еще почти 17 миллионов рублей выделено на закупку оборудования для операционной: наркозных аппаратов, лапороскопической стойки, аппарата УЗИ экспертного класса и транспортного кювеза с аппаратом искусственной вентиляции легких.
"Ежегодно у нас появляются на свет порядка двух тысяч малышей, каждый десятый – с помощью кесарева сечения. Дополнительно мы проводим еще около 700 гинекологических операций в год. Новый операционный блок будет более просторным, а значит более комфортным, в первую очередь, для наших пациенток. Среди них не только череповчанки и жительницы из ближайших регионов, но и женщины из других городов и даже стран, которые специально приезжают рожать именно к нам", - рассказал РИА Новости главный врач медсанчасти "Северсталь" Евгений Дрозд.
В ходе визита в медицинское учреждение губернатор Олег Кувшинников отметил, что на модернизацию системы здравоохранения в регионе направлены колоссальные средства.
"Только на ремонты и оснащение учреждений здравоохранения Череповца в течение трех лет будет направлено более миллиарда рублей из областного бюджета, еще 362 миллиона – из федерального", - сказал в ходе визита глава области, слова которого приводятся в сообщении.