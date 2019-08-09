Серийное производство авиационных двигателей ПД-14 начнется в 2020 году

"Первый серийный двигатель – это двигатель номер 19. Это двигатель, который пойдет в серийное производство. Мы должны начать серийное производство в следующем году и выпустить его в 2020-2021 году. Это немного впрок, но это связано с тем, что у нас есть график на необходимые мощности", - сказал Попов.