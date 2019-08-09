Серийное производство авиационных двигателей ПД-14 начнется в 2020 году

ПЕРМЬ, 9 авг – РИА Новости. Серийное производство новейших отечественных двигателей ПД-14 начнется в следующем году, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
"Первый серийный двигатель – это двигатель номер 19. Это двигатель, который пойдет в серийное производство. Мы должны начать серийное производство в следующем году и выпустить его в 2020-2021 году. Это немного впрок, но это связано с тем, что у нас есть график на необходимые мощности", - сказал Попов.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.