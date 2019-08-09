Республиканцы приостановили траты в Twitter за блокировку аккаунта лидера

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Республиканцы в США объявили о решении приостановить траты на рекламу в Twitter, пока соцсеть не разблокирует аккаунт лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, сообщает в пятницу издание Республиканцы в США объявили о решении приостановить траты на рекламу в Twitter, пока соцсеть не разблокирует аккаунт лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, сообщает в пятницу издание New York Post

С таким заявлением выступили предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, Национальный комитет Республиканской партии, Фонд руководства сената и другие предвыборные структуры республиканцев. По данным газеты, один только штаб Трампа планировал в августе потратить на рекламу в Twitter от 300 до 500 тысяч долларов.

Аккаунт кампании Макконнелла был заблокирован после того, как в нем было размещено видео протестующих рядом с домом политика, которые нецензурно выражались и выкрикивали угрозы в его адрес вплоть до пожелания смерти. По мнению Twitter, которое приводит газета, эта публикация нарушила правила, касающиеся угроз, а конкретно "угроз физической безопасности".

"Мы твердо убеждены в том, что если платформа позволяет выйти в тренды хештегу #massacremitch (расправься с Митчем – ред.), но блокирует наш аккаунт, потому что мы опубликовали угрозы в его адрес, то с этой платформой происходит что-то очень неправильное", - прокомментировал ситуацию представитель предвыборного штаба Макконнелла Кевин Голден.

Ранее в Twitter также получил хождение хештег #MoscowMitch (московский Митч). Тогда Макконнелл завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы. Один из них предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.

Обозреватель Washington Post Дана Милибанк назвала Макконнелла "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch. Соцсеть наводнили кариктуры и коллажи.