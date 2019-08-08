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РИА Новости

Губернатору Челябинской области показали картонных Путина и Трампа

19:28, 8 августа 2019
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© Фото : Ural Press/Евгения АлександроваГлава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом на фабрику "Южуралкартон"
Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом на фабрику Южуралкартон
© Фото : Ural Press/Евгения Александрова
Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом на фабрику "Южуралкартон"
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на фабрике "Южуралкартон" в городе Коркино, где ему показали продукцию предприятия, в том числе картонные бюсты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Алексей Текслер посетил в четверг Коркинский муниципальный район, больницу, а также провел встречу с жителями. В цехах "Южуралкартона" он ознакомился с процессом производства и продукцией предприятия.
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"Это интересное производство. У нас предприятий такого плана в области практически нет. Мне интересно смотреть новые производства, которые динамично развиваются. Для Коркинского района оно градообразующее, уровень заработной платы на фабрике чуть выше, чем в среднем по региону, в основном тут работают коркинцы. Мы обсудили планы развития предприятия, учитывая новую промышленную политику. Я обратил внимание, что сырье завозится с других регионов, хотя у нас есть свои лесосеки... Нужно посмотреть более глубокую кооперацию внутри региона, у нас здесь большой потенциал, который не используется", - сказал Текслер журналистам.
Говоря о Коркинском районе, Текслер уточнил, что у него есть перспектива развития, он находится недалеко от Челябинска, добавив, что "уверен, что в районе все будет хорошо".
Фабрика "Южуралкартон" (Коркино) занимается производством гофроупаковки различной конфигурации с 2009 года. Мощность фабрики составляет 180 миллионов квадратных метров гофрированного картона в год. На сайте фабрики размещены фотографии многих фигур, сделанных из гофрокартона, в том числе бюсты Путина, Трампа, разных животных и рыб.
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Алексей ТекслерДональд ТрампВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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