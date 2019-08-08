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РИА Новости
Новости Подмосковья

Автомобильное движение изменится во время МАКС-2019

19:07, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр ВильфАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На время проведения Международного авиационно-космического салона (Макс-2019) изменится движение автомобилей, сообщил телеканал "360".
Движение будет изменено на участке между 26 и 27-м километрами федеральной трассы М5 "Урал". Закроется поворот с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону Рязани. Объехать можно будет через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.
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Кроме того, будет закрыт съезд с Новорязанского шоссе на улицу Первомайская в сторону Лыткарина и поселка Чкалово. Объезд будет организован также через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.
Международный авиационно-космический салон будет проходить с 27 августа по 1 сентября на территории подмосковного аэропорта Жуковский.
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