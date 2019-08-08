Автомобильное движение изменится во время МАКС-2019

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На время проведения Международного авиационно-космического салона (Макс-2019) изменится движение автомобилей, сообщил телеканал На время проведения Международного авиационно-космического салона (Макс-2019) изменится движение автомобилей, сообщил телеканал "360"

Движение будет изменено на участке между 26 и 27-м километрами федеральной трассы М5 "Урал". Закроется поворот с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону Рязани. Объехать можно будет через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.

Кроме того, будет закрыт съезд с Новорязанского шоссе на улицу Первомайская в сторону Лыткарина и поселка Чкалово. Объезд будет организован также через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.