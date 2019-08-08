Украина заявила о готовности Германии к переговорам в "нормандском формате"

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта в Донбассе.