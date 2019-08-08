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РИА Новости

Украина заявила о готовности Германии к переговорам в "нормандском формате"

18:46, 8 августа 2019
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© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Правительство Германии подтверждает готовность к активизации "нормандского" переговорного процесса по Донбассу, заявил в четверг посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта в Донбассе.
"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации "нормандского" переговорного процесса", - написал Мельник в микроблоге Twitter.
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