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РИА Новости

В Бразилии арестовали бывшего первого богача, сообщили СМИ

18:15, 8 августа 2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoЭйке Батиста у штаб-квартиры Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Эйке Батиста у штаб-квартиры Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Эйке Батиста у штаб-квартиры Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, Бразилия
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии вновь арестовала бизнесмена Эйке Батисту, некогда самого богатого человека Бразилии, сообщает местное издание Rio Times.
В 2018 году Эйке Батиста был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции, однако позднее был переведен под домашний арест. По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.
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Темер сделал свое дело. Экс-президент Бразилии пойдет на другой срокО его уходе с поста президента в Бразилии мало кто жалеет. А вот тех, кто очень пожалеет о его аресте, найдется немало. Он слишком много знает. И многих.
По данным издания, в четверг полиция задержала Батисту в ходе операции Segredo de Midas в его доме в Рио-де-Жанейро, где мужчина находился под домашним арестом. Операция Segredo de Midas проводится с целью расследовать доказательства манипулирования фондовым рынком и отмывания денег.
Судья Марсело Бретас, по чьему указанию был арестован Батиста, также потребовал арестовать бухгалтера бизнесмена, который сейчас находится за границей.
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