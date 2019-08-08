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РИА Новости

В Самарской области ребенок пострадал при падении ветки дерева

17:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 8 авг – РИА Новости. Шестилетний мальчик получил серьезную травму при падении ветки дерева в селе в Самарской области, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 августа в поселке Заливной сельского поселения Богатое, на улице на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Как уточнили РИА Новости в минздраве региона, сейчас мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, по ее словам, прокуратурой организована проверка, в ходе которой планируется дать оценку действиям руководства сельского поселения и района по обеспечению своевременной работы в сфере благоустройства.
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