В Самарской области ребенок пострадал при падении ветки дерева

САМАРА, 8 авг – РИА Новости. Шестилетний мальчик получил серьезную травму при падении ветки дерева в селе в Самарской области, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 августа в поселке Заливной сельского поселения Богатое, на улице на шестилетнего мальчика упала ветка тополя. Как уточнили РИА Новости в минздраве региона, сейчас мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала собеседница агентства.