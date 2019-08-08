В Харькове четыре человека пострадали в ДТП с двумя трамваями

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Столкновение двух трамваев произошло в украинском Харькове, в результате пострадал один водитель и трое пассажиров, все доставлены в больницу, сообщила в четверг пресс-служба патрульной полиции области.

"В Харькове произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадал водитель одного из транспортных средств и трое пассажиров. Предварительно установлено, что 46-летний водитель допустил столкновение с трамваем под управлением 30-летней женщины, который стоял на остановке", - говорится в сообщении.