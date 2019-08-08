День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке

"Большая культурно-спортивная программа начнется в следующую пятницу, 16 августа, у подножия Козельского вулкана, но основные мероприятия состоятся в субботу – в том числе, в 7 часов утра восхождение на Авачинский вулкан для всех желающих. В этом году самые быстрые покорители вулкана среди мужчин и женщин получат в награду сертификаты на вертолетные экскурсии", - говорится в сообщении пресс-службы.