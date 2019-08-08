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РИА Новости
Камчатский край

День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке

16:30, 8 августа 2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяДень вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг - РИА Новости. Массовый ежегодный праздник пройдет у подножия Авачинского и Козельского вулканов на Камчатке; в программу включили культурные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства края.

"Большая культурно-спортивная программа начнется в следующую пятницу, 16 августа, у подножия Козельского вулкана, но основные мероприятия состоятся в субботу – в том числе, в 7 часов утра восхождение на Авачинский вулкан для всех желающих. В этом году самые быстрые покорители вулкана среди мужчин и женщин получат в награду сертификаты на вертолетные экскурсии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также на Авачинском вулкане в рамках всероссийского проекта "Все стихии" планируется развернуть большой флаг Российской Федерации. Площадь трехцветного полотна составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Таким образом, организаторы акции надеются установить рекорд и попасть в Книгу рекордов России.
По информации агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, на "День вулкана" приедет известный российский музыкант, певец и продюсер Доминик Джокер. Также в программе - караоке-батл "Голос Вулкана", состязания мотоциклистов, экологическая акция; будут работать планетарий и этническая деревня.
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяДень вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Ежегодный праздник "День вулкана" имеет статус официального праздника Камчатского края. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае". Организаторами праздника являются правительство региона, краевое агентство по туризму и внешним связям и АНО "Камчатский туристский информационный центр" (АНО "КТИЦ").
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