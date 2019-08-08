ВСУ наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения, заявили в ДНР

"Нашей разведкой продолжает фиксироваться наращивание сил противника вдоль всей линии соприкосновения. Наиболее активно оккупанты усиливают свои подразделения на мариупольском направлении. По имеющейся у нас информации, поставленные 31 июля в Киев из Польши десять единиц БМП-1 в настоящее время перебрасываются железнодорожным эшелоном в Мариуполь. Данная техника будет передана в подразделения 56-й мотопехотной бригады (украинских силовиков - ред.), вышедшие по тревоге в район сосредоточения на севере Мариуполя", - заявил Безсонов.