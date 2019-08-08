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РИА Новости

ВСУ наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения, заявили в ДНР

15:30, 8 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой продолжает фиксироваться наращивание сил противника вдоль всей линии соприкосновения. Наиболее активно оккупанты усиливают свои подразделения на мариупольском направлении. По имеющейся у нас информации, поставленные 31 июля в Киев из Польши десять единиц БМП-1 в настоящее время перебрасываются железнодорожным эшелоном в Мариуполь. Данная техника будет передана в подразделения 56-й мотопехотной бригады (украинских силовиков - ред.), вышедшие по тревоге в район сосредоточения на севере Мариуполя", - заявил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке к активизации боевых действий в Донбассе.
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